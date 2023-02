Auch in Neuburg-Schrobenhausen steigen Autofahrer auf Elektro um

Plus Der Trend im Landkreis ist mit 1300 E-Fahrzeugen noch eher bescheiden. Die Motorisierung in Neuburg-Schrobenhausen erreicht dagegen Spitzenwerte.

Die Mobilisierung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erreicht Höchstwerte: 108.400 Fahrzeuge sind derzeit für 98.500 Einwohner angemeldet. Längst übersteigt die Quote deutlich die 100.000er-Marke – es gibt also mehr Kraftfahrzeuge als Bürger.