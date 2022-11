Für Formel 1: Audi Sport baut 21 Meter hohe Halle in Neuburg

Im Rahmen des Engagements in der Formel 1 baut Audi Sport eine 21 Meter hohe Halle in Neuburg. Diese soll Heinrichsheim auch vor Lärm schützen.

Die Audi AG baut für ihr angekündigtes Engagement in der Formel 1 eine neue Halle auf dem Gelände ihrer Neuburger Motorsport-Niederlassung in Heinrichsheim. Gegen den 21 Meter hohen Neubau erheben die Stadtverwaltung und die Räte im Bauausschuss bis auf eine Gegenstimme keine Einwände. Das Immissionsschutzverfahren liegt in den Händen des Landratsamtes.

Für Formel 1: Audi baut Halle in Neuburg

Bürgermeister Hans Habermeyer findet, dass der Baukörper „Heinrichsheim vor Lärm schützt“. Linken-Stadtrat Michael Wittmair fordert, dass alle Neubauten „Heinrichsheim vor der Rennstrecke schützen müssen“. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling korrigierte: „Es ist keine Rennstrecke, sondern eine Test- und Erlebnisstrecke.“ (rew)

