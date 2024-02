Audioguides und Kindertour: Das ist neu im Neuburger Schlossmuseum

Plus Steigende Besucherzahlen und Audioguides für Handys. Wissenschaftlerin Tanja Kohwagner-Nikolai verspricht weitere Neuerungen. Heuer steht Donaumoos-Sanierer Karl Theodor im Blickpunkt.

Durch das Neuburger Schlossmuseum weht ein „frischer Wind“. Das ist jedenfalls die Hoffnung von Kulturreferentin Gabriele Kaps und Stadtführer-Chefin Margit Vonhof-Habermayr. Getragen wird diese Zuversicht von der neuen Museumsreferentin Tanja Kohwagner-Nikolai.

Die promovierte Kunsthistorikerin ist neben den Textilschätzen der bayerischen Schlösserverwaltung für Burghausen, Landshut (Burg Trausnitz) und für Schloss Neuburg zuständig. Zum Einstieg präsentierte sie neue Museumstechnik für die Abteilung des Fürstentums Pfalz-Neuburg im Schloss. Besucher können auf langen Texttafeln mit dem Handy einen QR-Code scannen und sich die Geschichte zu den Exponaten anhören.