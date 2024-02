Auf Auto gefahren: Mopedfahrer bei Unfall in Neuburg verletzt

Ein Schaden von 10.000 Euro und ein verletzter Mopedfahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Montagmittag in Neuburg.

Ein 41-jähriger Mopedfahrer aus Neuburg wurde Montagmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Franz-Boecker-Straße in Neuburg verletzt. Gegen 11.25 Uhr fuhr der 41-Jährige laut Polizei von der Straße Am Schwalbanger kommend in den Kreisverkehr ein und fuhr dort auf den Wagen eines 35-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf.

41-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Neuburg leicht verletzt

Der 41-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik Neuburg. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.