Auf dem Roller durch den Gegenverkehr: 18-jähriger Neuburger flieht vor Polizei

Ein Rollerfahrer flüchtet in Neuburg vor der Polizei. Die Verfolgungsjagd geht durch die Stadt bis in eine Autowerkstatt.

Ein Rollerfahrer ist in Neuburg vor der Polizei geflüchtet. Das teilten die Beamten mit. Am 27. Oktober gegen 15.30 Uhr, entdeckte eine Streife der Polizeiinspektion Neuburg in der Münchener Straße ein Kleinkraftrad, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Infolgedessen wurde der Fahrer des Fahrzeugs durch ein Signal aufgefordert, anzuhalten. Nachdem der Fahrer die Polizei erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in nördliche Richtung.

Unter Missachtung der Straßenverkehrsordnung fuhr der Rollerfahrer in gefährdender Weise in den Gegenverkehr und versuchte durch parkende Fahrzeuge, über den Geh- und Fahrradweg sowie über eine Wiese zu entkommen. In der Grünauer Straße fuhr der Rollerfahrer schließlich in die Werkstatthalle einer dort ansässigen Autowerkstatt. Nach einer kurzen Suche konnte der Flüchtige zwischen Reifenstapeln festgestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrer aus Neuburg nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand der Fahrer unter Einfluss von Drogen. Der Roller wurde sichergestellt. (AZ)