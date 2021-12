Neuburg

vor 2 Min.

Auf den Bühnen zuhause: Kammeroper-Vater Horst Vladar wird 80 Jahre alt

Die Bühne: sein Habitat. Horst Vladar sang hier, er spielte, er inszenierte. Mal engagiert, dann freiberuflich. Am 28. Dezember wird der Vater der Kammeroper 80 Jahre alt.

Plus Er inszeniert, singt und arrangiert, hat vor Publikum in Wien, St. Gallen und Lüneburg gespielt. An diesem Dezembertag wird der Vater der Neuburger Kammeroper 80. Eine Revue auf das Leben von Horst Vladar.

Er ist ein hinreißender Geschichtenerzähler. Unabhängig davon, ob er sie in Szene setzt oder selbst mitspielt. Was letzteres betrifft, müssen es gefühlt hunderte gewesen sein. Hunderte Rollen und doch immer dieselbe: der komische Alte. Sogar als junger Mann, als er begonnen hatte, im Stadttheater aufzutreten, sei es diese Figur gewesen, erzählt Horst Vladar. Mittlerweile scheint er zumindest alterstechnisch hineingewachsen zu sein – der Vater der Neuburger Kammeroper wird 80.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen