Auf der beliebten Jagdmesse 2023 in Neuburg gibt es erstmals ein Hundedorf

Am Wochenende finden in Neuburg wieder die internationalen Jagd- und Schützentage auf Schloss Grünau statt. Erstmals gibt ein Hundedorf, in denen verschiedene Rassen an Jagdhunden gezeigt werden.

Zum neunten Mal finden am Wochenende 13 bis 15. Oktober 2023 auf Schloss Grünau die interntionalen Jagd- und Schützentage statt. Für die Besucher gibt es ein umfangreiches Programm, über 400 Aussteller zeigen ihre Ware oder Handwerkskunst und auch die Prominenz aus Politik, Adel und aus der Jagdszene wird nicht fehlen. Unter anderem haben wie in den Vorjahren auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FW) ihr Kommen angekündigt. 18 Bilder Bilder der Jagdmesse 2022 auf Schloss Grünau Foto: Winfried Rein Veranstaltet wird das Event, zu dem 2022 rund 30.000 Menschen kamen, von der Firma Reich Messen GmbH, hinter der die Werbeagentur Reich aus München steht. Sie betitelt die Messe sowohl als wichtige Veranstaltung der Jagdbranche als auch als "Erlebnis- und Brauchtumsmesse für die nicht jagende Bevölkerung. Der Austragungsort und das Konzept die Jagdmesse einzigartig und zur größten ihrer Art in Deutschland. Vorab übte die Tier- und Naturschutzorganisation Pro Wildlife Kritik, dass auf der Messe auch Trophäenjagdreisen und Abschüsse bedrohter und geschützter Tierarten, wie Nashorn, Elefant, Leopard und Gepard, vermarktet werden würden. Erstmals gibt es bei den Jagd- und Schützentagen in Neuburg ein großes Hundedorf mit Jagdhunden An dem einst beliebten Ort höfischer Jagdvergnügen und Festlichkeiten inmitten eines circa 5000 Hektar umfassenden Auwald- und Wiesengebietes tummeln sich jedes Jahr Mitte Oktober tausende Messebesucher aus nah und fern, die sich für die Natur, das Landleben und die bayerische Gemütlichkeit interessieren. Ehrengast Hubert Aiwanger wird am Samstag erwartet. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 13. Oktober, um 10 Uhr mit vielen Ehrengästen aus Politik und Gesellschaft im Festzelt statt, darunter Schirmherrin Michaela Kaniber und Prinz Wolfgang von Bayern. Auch eine Greifvogelshow wird es wieder geben. Foto: Winfried Rein Das Motto des familiengeführten Unternehmens Reich Messen lautet „Brauchtum erhalten – Zukunft gestalten". „Bei uns können die Besucher zuschauen, wie ein Gamsbart gebunden, eine Lederhose bestickt, eine Basküle graviert oder eine Schützenscheibe bemalt wird und sich am Stand daneben zum neuesten Fernglas oder Wärmebildgerät beraten lassen, bevor es ins nächste Messezelt zum Anprobieren eines schicken Jankers oder Dirndls geht“, erklärt Projektleiter Leopold Reich. Das sind die Eintrittspreise für die Jagdmesse 2023 in Grünau in Neuburg Rund um die fünf Zelthallen, in denen die rund 450 Aussteller ihre Neuheiten, aber auch Altbewährtes präsentieren, versprechen die Veranstalter eine bunte Mischung aus Auftritten und Aufmärschen vieler unterschiedlicher Jagdhornbläsergruppen, der schottischen Drum an Pipe Band, der Gebirgs- und Böllerschützen, der Bundesmusikkapelle Angath Tirol mit einer Schützenabordnung, der Kühnhauser Goaßlschnalzer, dem Sternmarsch der Blaskapellen oder der Hubertusmesse im Schlosshof sowie dem imposanten Abschlusskonzert mit rund 300 Jagdhornbläsern. Lesen Sie dazu auch Neuburg/Ingolstadt Ermittlungen gegen Jagd-Präsidenten nach Eklat bei Messe in Neuburg eingestellt Die internationalen Jagd- und Schützentage finden auf Schloss Grünau vor beeindruckender Kulisse statt. Foto: Winfried Rein Hinzu kommen das große Hundedorf, in dem heuer erstmals 43 verschiedene Jagdhunderassen präsentiert werden, die täglichen Greifvogelvorführungen und die Führungen durch den ans Schloss angrenzenden Auwald. (AZ) Info: Die Messe in Grünau ist geöffnet von 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Preise: Erwachsene: 18 Euro, ermäßigt: 16 Euro (Jugendliche ab 14 Jahren, Studenten und Schwerbehinderte), Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt: Zwei-Tagesticket für Erwachsene 32 Euro.

