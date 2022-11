Auf der EisArena macht's geschliffen noch mehr Spaß

Ein Vergnügen für Groß und Klein bietet die EisArena beim Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz in Neuburg. Besonders angenehm: Der Spaß kostet nichts.

Ein Projekt mit Vorbildcharakter kann nach zwei Jahren Corona-Zwangspause beim Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz endlich wieder an den Start gehen. Die Neuburger EisArena ist von Beginn an ein echter Publikumsmagnet und begeistert Jahr für Jahr Tausende Besucher. Die 300 Quadratmeter große Eislauffläche bietet Eislaufvergnügen bei freiem Eintritt und stärkt nebenbei den Neuburger Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit.

Von Anfang an betreut die Integra Soziale Dienste gGmbH die Attraktion mit einem Schlittschuhverleih und Schleifservice. Finanziert wird das Projekt von heimischen Unternehmen, die die umlaufende Bande mit Werbung bestücken, allen voran die Sparkasse Neuburg-Rain.

Die Neuburger EisArena ist seit ihrem Bestehen nicht nur ein Publikumsrenner, sondern auch ein echtes Umwelt- und Energiesparprojekt, kommt die Fläche doch ohne energieintensives Kunsteis aus. Vielmehr fährt man auf einer hoch entwickelten Kunststoffverbindung. Damit das Fahrvergnügen komplett ist, empfiehlt sich ausschließlich die Verwendung von gut geschliffenen Schuhen – egal, ob klassischer Schlittschuh oder Eishockeyschuh.

Wer sich bei Integra im Obergeschoss der Markthalle Leihschuhe (Größen 25 – 47) für nur vier Euro besorgt, erhält immer perfekt geschliffene Schuhe. Aber auch mitgebrachte Schuhe sollten unbedingt geschliffen sein, damit sie wirklich funktionieren und es Spaß macht. Integra bietet deshalb auch einen Schleifservice für nur vier Euro.

Die Neuburger EisArena hat bis zum 23. Dezember an insgesamt 30 Betriebstagen geöffnet. Montag bis Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. (AZ)