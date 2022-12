Auf frischer Tat ertappt: 18-Jähriger aus Neuburg konsumiert Marihuana

Polizei sucht 18-jährigen Neuburger in seiner Wohnung auf. Dort stellen die Beamten Rauschgift und ein gestohlenes Fahrrad sicher.





Im Rahmen von Ermittlungen haben Beamte am Dienstagvormittag die Wohnung eines 18-jährigen Mannes aus Neuburg aufgesucht. Dabei konnten sie den Mann auf frischer Tat ertappen, wie dieser Marihuana konsumierte. So heißt es in einem Bericht der Polizei.

Auf frischer Tat ertappt: Neuburger konsumiert Marihuana

Das Marihuana händigte der Mann den Beamten freiwillig aus. Bei der Aufnahme des Sachverhalts bemerkten die Beamten vor dem Haus des 18-Jährigen auch noch ein gestohlenes Fahrrad. Sowohl das Rauschgift, als auch das Fahrrad wurden sichergestellt. (AZ)