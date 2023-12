Auf ins neue Jahr: Diese Silvesterfeiern finden in Neuburg statt

Wer das neue Jahr statt mit Raclette mit einer ordentlichen Feier begrüßen will, sollte sich diese Partys ansehen - das ist im Raum Neuburg geboten.

Für alle Neuburger, die zu Silvester ins neue Jahr feiern wollen, sind auch für dieses Jahr einige Partys geplant. Neben Restaurants wie dem Huba haben sich auch die Cocktailbar Fly und das Hertlein sowie der Fischerstecher ein Silvesterprogramm ausgedacht.

In der Cocktailbar Fly wird am Silvesterabend DJ Leo mit seinem Silvesterparty-Mix für Feierlaune sorgen. Der Eintritt ist frei und Cocktails gibt es für 5,80 Euro. Tische können per Privatnachricht, über Facebook oder Instagram reserviert werden. Die "Happy Hour" geht von 22 Uhr bis Mitternacht. Alle sind herzlich eingeladen, zusammen mit dem Fly-Bar-Team das neue Jahr 2024 willkommen zu heißen. Im Tanzcafé Hertlein bleibt es bei den normalen Öffnungszeiten. Dort wird zusammen mit Musik, Getränken und Essensangeboten ins neue Jahr gefeiert.

Im Fischerstecher beginnt die Silvesterparty um 22 Uhr. Als Motto ist eine 80er/90er-Party geplant. Der Eintritt ist frei, zudem gibt es zum Anstoßen um Mitternacht ein Glas Sekt.

Im Huba wird dieses Jahr zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten ein Frühstücksbuffet angeboten, bei dem Kaffee, Sekt und Softdrinks inklusive sind. Der Preis pro Person beträgt hier 22,50 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren elf Euro und Kinder unter sechs Jahren essen kostenlos.

Diese Silvesterfeiern finden dieses Jahr in Neuburg und Umgebung statt

Im Arco Schlösschen beginnt der Silvesterabend um 19 Uhr. Angeboten wird hier ein Sechs-Gänge-Menü inklusive Aperitif für 95 Euro pro Person. Optional mit Weinbegleitung für 29,50 Euro pro Person. Mit wunderschönem Blick auf die Stadt Neuburg können die Gäste hier das Feuerwerk genießen.

Außer den üblichen Silvesterpartys gibt es unter anderem auch festliche Galas

In Ingolstadt findet eine Silvestergala im Hotel Maritim statt. Der Abend beginnt um 19 Uhr, das Buffet öffnet um 20 Uhr. Den ganzen Abend hindurch und bis in die frühen Morgenstunden wird Live-Musik gespielt. Hansy Vogt begleitet die Gäste als Moderator durch den Abend. DJ Daniel Melegi wird ebenfalls für musikalische Unterhaltung sorgen. Der Dresscode für den Abend: Smoking, Anzug und Abendkleidern. Der Preis pro Person beträgt 259 Euro, die Getränke sind dabei inklusive. Ticketbestellungen können per E-Mail an meeting.ing@maritim.de gesendet werden.

Ein weiteres Silvestermenü bietet das Restaurant Avus in Ingolstadt. Los geht es um 18.30 Uhr. Das hier angebotene Sechs-Gänge-Menü beinhaltet unter anderem auch Steinbutt im Tramezzini-Birnenmantel mit gebratener Gänseleber und Steinpilzen. Der Preis pro Person beträgt 167,50 Euro.