Neuburg

16:00 Uhr

Auf Schloss Grünau gab es an Ostern jede Menge Kunst und Kultur

Plus Nach zwei Jahren Pause fand auf Schloss Grünau wieder „Kunst, Kultur und Ostertage“ statt. Es gab Nützliches für den Garten, aber auch ein kulturelles Angebot.

Von Andrea Hammerl

Es fühlt sich einfach gut an: Lächelnde, gut gelaunte Menschen schlendern an Zelten und Hütten in Schlossgraben und Schlosshof entlang, sitzen entspannt im Biergarten und lauschen der Musik, Kinder spielen mit der urtümlichen Kugelbahn, malen für den Meeresschutz, üben sich im Bogenschießen oder lassen sich von Zauberer Davichis Taschenspielertricks faszinieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .