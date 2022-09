Auf Wunsch der Bürger: Künftig gilt im Sehensander Weg Tempo 80

Im Sehensander Weg, zwischen dem Kreisel B16 und der Ortsgrenze Sehensand, gilt künftig Tempo 80. Doch nicht jeder war für das Limit, das sich Bürger gewünscht hatten.

Im Sehensander Weg, zwischen dem Kreisel B16 und der Ortsgrenze Sehensand, gilt künftig ein Tempolimit von 80 Stundenkilometer. Dies hat der Verkehrsausschuss entschieden. Das Gremium folgte damit einem Antrag des CSU-Ortsverbands, an den sich Bürgerinnen und Bürger mit diesem Wunsch gewendet hatten. Grund für den Antrag waren gefährliche Sichtverhältnisse.

Neuburg: Im Sehensander Weg gilt künftig Tempo 80

Der Weg zu diesem Beschluss war nicht leicht. Das Ordnungsamt konnte bei einem Ortstermin eine solche Gefährdung nicht bestätigen, heißt es. Im Bereich der Unterführung werde die Geschwindigkeit bereits schrittweise auf 70 und 50 Stundenkilometer reduziert. Eine Gefahrenlage, wie sie für eine solche Beschränkung nötig ist, sehe das Ordnungsamt nicht. Auch aus Sicht der Polizei ist die Reduzierung auf 80 Stundenkilometer nicht notwendig. Franz Sailer von der Neuburger Polizei berichtete im Ausschuss von einem „unauffälligen Unfallgeschehen“. Die Fahrbahn sei zu schmal, als dass man dort 100 Stundenkilometer fahren könne, selbst 80 seien zu viel.

Alfred Hornung (CSU) erinnerte an viele Bürgerinnen und Bürger, die den Wunsch auf ein Tempolimit geäußert hätten. Man dürfe nicht warten, bis etwas passiert, so Hornung, der auch den fehlenden Radweg nach Sehensand ansprach. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler gab Hornung „zu 100 Prozent“ recht. Wenn man schon den Radweg nicht realisieren kann, müsse man wenigstens für ein kleines bisschen Sicherheit sorgen und damit ein Zeichen an die Sehensander senden, so Pfahler. OB Bernhard Gmehling betonte, dass er die Argumentation der Polizei nicht nachvollziehen könne. Die Straße sei schmal und gefährlich, aber man solle kein Tempolimit beschließen. „Das verstehe ich nicht.“ Der Ausschuss war schließlich einstimmig für das Tempolimit. (ands)