Auf Wunsch der Kinder: Bekommt Neuburg einen Indoor-Spielplatz?

Ein Indoor-Spielplatz, besser ausgebaute Sportplätze, mehr Radwege und vieles mehr: Die Wünsche an Grundschulen sind vielfältig, schaffen es aber nur selten in die Politik. Das soll sich nun ändern. Am vergangenen Welt-Kinder-Tag, der im September mit Hüpfburg, Kinderschminken und Glücksrad auf dem Schrannenplatz begangen wurde, hatten einmal die Neuburger Grundschüler die Chance, zu formulieren, was sie sich für ihre Stadt wünschen, was sich in Neuburg verändern soll. Die Ideen schrieben die Kinder auf kleine gefaltete Papierboote, die der Veranstalter des Kinderfestes, Horst Winter von der Neuburger Arbeiterwohlfahrt (AWO), danach in den Stadtrat brachte.

Tim Graser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sissy Schafferhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weltkindertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis