Aufbruchstimmung bei der Neuburger Wasserwacht

Plus Hinter der BRK Wasserwacht Neuburg liegt eine schwierige Zeit – bei der Mitgliederversammlung zeigt sich aber auch, dass diese Zeit hervorragend genutzt wurde.

Zum ersten Mal seit acht Jahren fand die Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier der Neuburger Wasserwacht wieder im Marienheimer Gemeindehaus statt, und das, wie der Vorsitzende Matthias Brendel gleich zu Beginn verkündete, endlich wieder in großem Rahmen. Die Corona-Pandemie und die infolgedessen wegbrechenden Einnahmen hatten auch der Wasserwacht schwer zugesetzt, dennoch blickte man positiv auf das vergangene Jahr zurück und optimistisch in die Zukunft.