Auffahrunfall auf der B16: Fahrer fährt auf Stauende auf

Auf der B16 hat ein Mann aus Manching ein Stauende übersehen und krachte in das Auto eines 21-Jährigen.

Auf der B16 ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 49-Jähriger aus Manching fuhr mit seinem Auto auf das Stauende auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall wurde das Auto eines 21-Jährigen aus Pfaffenhofen beschädigt. Zu dem Zusammenstoß kam es am Donnerstagnachmittag zwischen Rödenhof und der Zeller Kreuzung in Fahrtrichtung Ingolstadt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

