Neuburg

vor 36 Min.

Aufklärung statt Wandertag an der Paul-Winter-Realschule

Beim Projekttag zum Thema Sicherheit und Prävention der Paul-Winter-Realschule werdenden Schülerinnen und Schülern die Tücken des Erwachsenwerdens nähergebracht.

Von Florian Lang

Scheinbar ziellos schlendert Schäferhund Ash an der Leine von Hundeführer Marco Harfold über den Pausenhof der Neuburger Paul-Winter-Realschule, schnuppert mal hier und mal dort – ganz so, als wäre er auf seinem täglichen Spaziergang. Doch der dreijährige Rüde geht in diesem Moment gewissenhaft seinem Job nach, fertigt eine Geruchskarte der Umgebung an, um sein Ziel, ein hinter der Turnhalle versteckter Schüler, später leichter finden zu können.

