Aufmerksame Zeugen klären eine Unfallflucht

Ein zunächst Unbekannter hat in Neuburg beim Ausparken ein Auto angefahren und sich nicht weiter gekümmert. Doch aufmerksame Zeugen konnten der Polizei helfen.

Ein Autofahrer hat beim Ausparken am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Auto angefahren, das an der Donauwörther Straße in Neuburg abgestellt war.

Obwohl das Fahrzeug beschädigt wurde, hat sich der zunächst unbekannte Unfallverursacher nicht weiter gekümmert. Allerdings hatten Zeugen den Unfall beobachtet und konnten das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs der Polizei mitteilen. Am geparkten Auto ist ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. (AZ)