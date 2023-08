Aufruf für Ausstellung zur Neuburger Weihnacht: Wer will sich beteiligen?

Auch im kommenden Advent plant die Stadt Neuburg eine Ausstellung im Obergeschoss der Markthalle. Gesucht werden Leihgaben und Fotos aus der Bevölkerung.

Eine der schönsten Traditionen der Neuburger Weihnacht ist die Jahr für Jahr neu erdachte Ausstellung von Angelika Burghart im Obergeschoss der Markthalle. Angespornt vom Publikumserfolg der vergangenen Jahre soll es auch im Advent 2023 eine Ausstellung geben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Zeitgleich zum Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz wurden in den vergangenen Jahren facettenreiche Themenschauen unter anderem mit Schneemännern, Teddybären, Krippen, Christbaumschmuck, Schnitzkunst oder Puppen veranstaltet. Heuer lautet das Motto „Nikolaus trifft Weihnachtsmann“. Ziel ist es auch heuer, die Ausstellung wieder mit Leihgaben aus der Bevölkerung zu bestücken.

Gesucht werden Nikoläuse und Weihnachtsmänner jeglicher Art und aus allen Materialien sowie Gegenstände, die mit den Begriffen „Nikolaus“ oder „Weihnachtsmann“ zu tun haben oder auf ihnen zu sehen sind. Das können zum Beispiel Schlitten, Rentiere, Krampus, Postkarten, Stiefel, Strümpfe, Kostüme oder Bücher sein. Der Kletterweihnachtsmann ist ebenfalls willkommen. Kurzum alles, was zum Thema passt. Zudem ist geplant, Fotos von Neuburgern mit dem Nikolaus auszustellen. Auch dabei wird um tatkräftige Unterstützung gebeten, heißt es in der Mitteilung.

Stadt Neuburg plant wieder Advents-Ausstellung in der Markthalle

Als Abgabetermin ist Montag, 20. November, zwischen 13 und 17 Uhr in der Markthalle vorgesehen. Selbstverständlich sind die Exponate im Rahmen des Weihnachtsmarktes laut Stadt bewacht und versichert. Vom 30. November bis einschließlich 23. Dezember soll die vorweihnachtliche Ausstellung dann Montag bis Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Wer seine ganz persönlichen Exponate zur Verfügung stellen möchte, wendet sich so bald wie möglich an die Stadt Neuburg. Ansprechpartnerin ist Angelika Burghart, Telefon 08431/55-321 oder E-Mail: angelika.burghart@neuburg-donau.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch