Neuburg

vor 33 Min.

Auftritt und Gegendemo: Strack-Zimmermann polarisiert in Neuburg

Ein Prosit auf das politische Engagement: Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Düsseldorferin, die in München studiert und promoviert hat. Sie fühlt sich in Neuburg sichtlich wohl.

Plus Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) polarisiert in Neuburg. Für ihren Auftritt in der Rennbahn erhält sie Applaus, während auf dem Schrannenplatz eine Gegendemo stattfindet.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Sie kam zwar über eine Stunde zu spät, aber dann mit einer Vehemenz, wie man sie heute nur noch selten von Politikerinnen und Politikern kennt. Die zierliche Frau wird, während sie spricht, immer größer, ja wächst regelrecht über sich hinaus. Am Donnerstagabend war Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast in der Rennbahn in Neuburg. Und der Kreisverband der FDP als Veranstalter war überrascht, wie viele Menschen die FDP-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag hören und sehen wollten. Zeitgleich fand auf dem Schrannenplatz eine Kundgebung gegen die Politikerin statt.

Wenn Strack-Zimmermann spricht, geht es zur Sache. Sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Bei der Frage, wie Deutschland die Ukraine unterstützen soll, hat sie eine klare Meinung: Mit allem, was geht – inklusive Waffen aller Art. Schließlich richte sich der Angriffskrieg gegen die Grundwerte der EU. „Als Europa müssen wir den Putins dieser Welt zeigen, dass ein imperialistischer Angriffskrieg mit uns nicht geht.“ Wer denke, mit Putin müsse man sich an einen Tisch setzen, der irre sich. Der habe mafiöse Strukturen eingeführt. Länder wie China würden die europäische Reaktion auf diesen Angriff sehr genau beobachten.

