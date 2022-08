Neuburg

17:00 Uhr

Aufwertung im Schwalbanger: 450.000 Euro für Bewegungspark

Der Bewegungspark im Neuburger Stadtteil Schwalbanger ist durch. Die Regierung von Oberbayern übernimmt einen Großteil der geplanten Kosten in Höhe von 560.000 Euro. Was in Nachbarschaft zur Grundschule entstehen soll.