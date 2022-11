Augsburger Bischof ernennt Neuburgs Stadtpfarrer Kohler zum Prodekan

Der Neuburger Stadtpfarrer Herbert Kohler ist damit Assistent von Dekan Werner Dippel, der in Burgheim wirkt. Es gab eine zweite Ernennung durch Augsburgs Bischof Bertram Meier.

Zwei Ernennungen hat Bischof Bertram Meier jetzt bekannt gegeben. Eine davon betrifft den Stadtpfarrer Neuburgs, Herbert Kohler.

Zum einen ist der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen, Christoph Leutgäb (49), von Bischof Meier zum Dekan des Dekanats Schwabmünchen ernannt worden. Zum Prodekan des Dekanats Neuburg-Schrobenhausen wurde zudem der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Neuburg St. Peter/Hl. Geist, Herbert Kohler (56), ernannt.

Das Dekanat Neuburg-Schrobenhausen ist eines von 23 Dekanaten des römisch-katholischen Bistums Augsburg. Es entstand im Zuge der Bistumsreform vom 1. Dezember 2012 durch die Zusammenlegung der früheren Dekanate Neuburg und Schrobenhausen. Sitz ist Burgheim. Im Dekanat Neuburg-Schrobenhausen gibt es zwölf Pfarreiengemeinschaften mit 56 Pfarreien und rund 55.000 Katholiken.

Gemäß den Statuten des Bistums ist Dekan Leutgäb zunächst für sechs Jahre ernannt. Prodekan Herbert Kohler folgt auf den ehemaligen Pfarrer von Langenmosen, Ludwig Michale, der im vergangenen Sommer in Ruhestand ging.

Dekan Christoph Leutgäb wurde 1972 in Friedberg geboren und 2000 zum Priester geweiht. Nach vier Kaplansjahren in Pfaffenhofen und an der Augsburger Ulrichsbasilika wurde er 2004 zum Regionaljugendseelsorger der Region Altbayern sowie zum Pfarradministrator von Hörzhausen ernannt. Von 2009 bis 2013 war er leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg. Seit 2014 ist er in Schwabmünchen tätig.

Prodekan Herbert Kohler wurde 1966 in Immenstadt geboren und 1991 zum Priester geweiht. Nach drei Jahren als Kaplan an der Pfarrei St. Ulrich und Afra in Augsburg wurde er 1994 zum Leiter des Offenen Seminars sowie des Bildungshauses Elias in Seifriedsberg ernannt; zugleich war er ab 1999 Leiter der Diözesanstelle Berufe der Kirche. Von 2006 bis 2011 war er als Spiritual im Augsburger Priesterseminar tätig. Seit 2012 ist er leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Neuburg St. Peter/Hl. Geist. (AZ)