Aus dem Darknet: Drogen an Neuburger Packstationen gesendet

An der Packstation in der Münchner Straße nahe der B16 beschlagnahmte die Polizei im Februar 2022 etwa 1,3 Kilogramm Amphetamin.

Plus Ein Neuburger hat sich unter falschem Namen zwei Kilo Amphetamin an eine Packstation schicken lassen. Vor Gericht wird klar, nicht nur er nutzt den Decknamen.

Von Tabea Huser

Wer ist Willi Eggert? Wahrscheinlich sind es mehrere Menschen. Unter dem Decknamen sind im Darknet kiloweise Drogen nach Neuburg bestellt worden. Die Sendungen waren an zwei Packstationen der DHL in der Münchner Straße adressiert. Doch nicht alle Lieferungen kamen an. Zwischen Januar 2020 und Sommer 2021 beschlagnahmte die Polizei in Nordrhein-Westfalen drei Pakete mit insgesamt 100 Ecstasy-Tabletten und rund zwei Kilo Amphetamin. Willi Eggert aus Neuburg gibt es nicht. Doch das Pseudonym wurde den Beamten so zu einem Begriff. Ermittlungen wurden aufgenommen - und trotz ausgebliebener Sendungen, änderten die Unbekannten ihren Tarnnamen nicht und bestellten weiter Rauschmittel an die Packstationen.

Das vierte bekannte Paket landete im Februar 2022 in der Station 143. Der Inhalt: etwa 1,3 Kilo Amphetamin. Zufällig kontrollierte die Polizei ein junges Paar an dem Packautomaten in der Nähe der B16 und stieß auf das Rauschmittel. Der Mann habe nicht gewusst, was er da abhole, heißt es später. Er belastete einen 26-jährigen Neuburger. Einen Freund, für den er das Paket entgegennahm.

