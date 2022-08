„Aus der Zeit gefallen“: Warum MdB Leon Eckert gegen die Donaubrücke ist

Grünen-Abgeordneter Leon Eckert besucht Neuburg und unterschreibt gegen die zweite Donaubrücke. Wie er das Projekt einschätzt.

Auf seiner Sommertour „Bundesradler“ besucht der Bundestagsabgeordnete Leon Eckert, Bündnis 90/Die Grünen, auch Neuburg an der Donau. Im Gespräch mit dem Grünen-Ortsverband und dem Aktionsbündnis Auwald statt Asphalt wird auch die geplante zweite Donaubrücke diskutiert. Eckert schätzt das Projekt laut Pressemitteilung wie folgt ein: „Die geplante Donaubrücke ist für mich ganz eindeutig aus der Zeit gefallen. Wir schaffen keine nachhaltigen Lösungen für Mobilität mit altbewährten Mitteln. Für mich ist der Bau einer solchen Brücke ein Projekt aus dem letzten Jahrhundert. Wer in Zeiten des massiven Klimawandels wertvolle Auwälder, die als grüne Lunge, Habitat für Flora und Fauna und als Naherholungsgebiet für die Menschen in Neuburg dienen, für Infrastrukturprojekte opfern will, hat meiner Meinung nach die Zeichen der Zeit verkannt.“

Neuburg: Grünen-Abgeordneter Leon Eckert unterschreibt gegen zweite Donaubrücke

Mobilitätspolitisch wäre eine Verkehrsverlagerung auf nachhaltige Verkehrsmittel und eine damit einhergehende Reduktion des individuellen motorisierten Verkehrs das Mittel der Wahl, so Eckert. Was viel dringender gebraucht werde als Infrastrukturgroßprojekte seien durchgehende und sichere Radwege, breite Fußwege für eingeschränkt mobile Personen und Familien und ein attraktiver ÖPNV. Diese Form der Mobilität werde sowohl den Menschen, als auch dem Klima gerecht. Eckert stellt die Frage, ob die hohen Investitionskosten für eine Brücke nicht besser investiert wären in generationengerechte Projekte, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. „Ich habe aus diesen Gründen die Petition des Bündnisses Auwald statt Asphalt unterschrieben und kann nur alle auffordern, auch zu unterzeichnen.“ (AZ)

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

Hier geht es zur Umfrage.

Lesen Sie dazu auch