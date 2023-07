Neuburg

06:00 Uhr

Aus für Bäcker Hörmann: Ex-Verkäuferin eröffnet Café im Schwalbanger neu

Plus Nach dem Aus für die Neuburger Bäckerei Hörmann übernimmt eine ehemalige Verkäuferin den Standort im Schwalbanger. Was sie anbietet und welche Zukunftspläne sie schmiedet.

Die Passanten sind neugierig. Immer wieder kommt jemand näher und erkundigt sich. "Wann machen Sie auf?" Die Anwohnerinnen und Anwohner im Neuburger Schwalbanger interessieren sich für das, was sich in der geschlossenen Filiale der Bäckerei Hörmann tut. "Ein bisschen Geduld noch", bittet Ramona Ahmad. Sie hat sechs Jahre lang als Verkäuferin für Hörmann im Schwalbanger gearbeitet. Nach dem Aus der Neuburger Traditions-Bäckerei Ende Mai betreibt sie den Standort in Eigenregie weiter - und will bald öffnen.

Aktuell verzögert sich der Start ihres Cafés noch. Geplante Eröffnung ist am Samstag, 5. August. Ahmad bezieht Waren von einem Bäcker und einem Konditor aus der Region. Ihre Lieferanten will die 38-Jährige im Vorfeld nicht verraten. "Die Leute sollen erst einmal probieren", sagt sie. Neben Brot, Semmeln, Plunderteilchen und Torten bietet sie außerdem Eier, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten an, die ein Landwirt aus Karlshuld liefert. Auch andere Waren des täglichen Bedarfs, etwa Nudeln, Tee oder Süßigkeiten, kann man bei ihr kaufen.

