Aus für die Buslinie 6: Was wird aus dem ÖPNV in der Neuburger Altstadt?

Weil kaum jemand mitfährt, wird die Buslinie 6 in Neuburg eingestellt. Verliert die Obere Altstadt damit endgültig den ÖPNV-Anschluss?

Der Testbetrieb ist vorbei – und er endet ernüchternd. Durch Neuburg fährt seit diesem Monat keine Buslinie 6 mehr. Die sogenannte „Tourismus-Linie“ hat in den vergangenen sechs Monaten den Bahnhof mit der Altstadt verbunden. Doch die Auslastung war viel zu niedrig, als dass die Linie über die Probephase hinaus betrieben wird. Die Stadtwerke Neuburg sprechen auf Anfrage von einem „gleichbleibend sehr niedrigen Level“, auf dem sich die Fahrgastzahlen in den vergangenen Monaten bewegt hätten. Wie berichtet, war der Zuspruch von Anfang an verschwindend gering. In den ersten beiden Monaten April und Mai fuhren im Schnitt gerade einmal ein bis zwei Gäste pro Tag mit diesem Bus. Laut Stadtwerke waren die Zahlen in den Folgemonaten sogar noch geringer. Der Werkausschuss hatte beschlossen, dass die Linie nach sechsmonatigem Probebetrieb eingestellt wird, wenn nicht 15 Fahrgäste pro Tag den Bus nutzen – dieser Wert wurde nicht im Ansatz erreicht.

Die Buslinie 6 in Neuburg ist eingestellt

Zuletzt wurde die Linie auf Antrag von Stadtrat Gerhard Schoder (Grüne) vom Stunden- auf einen Halbstundentakt umgestellt, um die Akzeptanz und die Auslastung des Nahverkehrsangebots zu verbessern. Noch ist unklar, welche Folgen diese Umstellung hatte. „Ob sich der Betrieb im Halbstundentakt positiv auf die Fahrgastzahlen ausgewirkt hat, kann noch nicht gesagt werden, da die Auswertung für den September noch aussteht“, heißt es vonseiten der Stadtwerke. Die endgültigen Zahlen sollen demnach in einer der nächsten Sitzungen im Werkausschuss vorgestellt werden.

Andreas Bichler, der Bereichsleiter zentrale Dienste und öffentliche Einrichtungen der Stadtwerke, ist enttäuscht von dem geringen Zuspruch, den die „Touristik-Linie“ erfahren hat. Nach dem Aus der Linie stellt sich die Frage: Bekommt die Obere Altstadt nun auf absehbare Zeit keine ÖPNV-Anbindung mehr? „Ob eine weitere Anbindung der Neuburger Altstadt per Stadtbuslinie stattfinden wird, ist offen. Auch die Frage, ob die Altstadt ersatzweise bei Bedarf wieder mit dem Anrufsammeltaxi angefahren wird, kann ebenfalls noch nicht beantwortet werden“, teilen die Stadtwerke mit. „Das sind alles Fragen, die noch im Werkausschuss diskutiert werden müssen.“

