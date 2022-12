Neuburg

Aus für Drehscheibe: Stadtwerke rüsten auf digitale Stromzähler um

Der alte schwarze Stromzähler ist noch in gut zwei Dritteln der Neuburger Haushalte verbaut und wird nach und nach durch digitale Stromzähler ersetzt.

Plus Die Stadtwerke Neuburg rüsten auf digitale Stromzähler um – auch der „smart meter“ steht in den Startlöchern. Was Kunden zu den Themen Datenschutz und Sicherheit wissen müssen.

Von Manfred Dittenhofer

Es sind schwarze, klobige Kästen. Im Sichtfenster kreist eine Metallscheibe mit einer roten Pfeilmarkierung. Darüber zeigen sieben Zahlenräder mit dem Flair aus den Sechzigern den verbrauchten Strom an. Der Anblick der bisher genutzten Stromzähler wird für die Kunden der Neuburger Stadtwerke bald Geschichte sein. Die schwarzen machen hellgrauen, kleineren Boxen Platz, die statt der Metallscheibe eine digitale Anzeige besitzen. Von den insgesamt 19.000 Stromzählern des Vertriebs- und Netzgebietes der Stadtwerke sind rund 6600 bereits ausgetauscht. Im kommenden Jahr sollen weitere 1500 digitale Stromzähler zum Einsatz kommen. Betroffen sind die Haushalte, bei denen die Eichgültigkeit der alten Zähler ausläuft.

