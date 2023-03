Aus für Neuburger Naturladen: Ursula Kober verlässt ihr zweites Zuhause

Plus Mehr als 40 Jahre lang hat Ursula Kober den Naturladen in der Schrannenhalle betrieben. Jetzt sucht sie nach einem Nachfolger. Das sind die Pläne der Neuburgerin.

Stolz zeigt Ursula Kober auf die Getreidemühle neben ihr. Mehr als 1000 Mark hat sie diese damals, vor 40 Jahren, gekostet. Innerhalb von etwa zwei Minuten kann sie damit ein Kilogramm Getreide mahlen. Die 73-Jährige nimmt eine Packung ihres derzeitigen Lieblingsprodukts in die Hand. "Der Nackthafer wird frisch gemahlen zum Brei gemischt, dazu geriebene Äpfeln", empfiehlt Kober.