Aus nach Jahrzehnten: In Neuburg schließen zwei etablierte Geschäfte

Plus Die Neuburger Innenstadt verliert weitere Geschäfte. Zwei Händlerinnen, die in der Stadt seit Jahrzehnten vertreten sind, schließen ihre Läden.

Die Neuburger Innenstadt muss den Verlust weiterer Geschäfte verkraften. Zuletzt wurde bekannt, dass unter anderem die Besitzer des Lebensmittelladens "Obstkistl" sowie des Kinderbekleidungsgeschäfts "Kleines Glück" ihre Tätigkeit in Neuburg einstellen. Nun schließen zwei Geschäfte, die seit Jahrzehnten in der unteren Altstadt vertreten sind.

Dass es für die Parfümerie Hofmann in der Luitpoldstraße nicht weitergeht, ist von außen unübersehbar. Pinke Banner und Aufsteller verkünden den "Total-Räumungs-Verkauf wegen Geschäftsaufgabe". Damit endet in der Neuburger Geschäftswelt eine Ära. Seit 46 Jahren hat Inhaberin Rosemarie Hofmann laut eigenen Angaben ihr Geschäft an unterschiedlichen Stellen in der Stadt betrieben. Kundinnen und Kunden fanden es in der Blumenstraße, der Schmidstraße, der Rosenstraße und zuletzt in der Luitpoldstraße. Im Sortiment hatte Hofmann unter anderem Düfte, Kosmetik, Dessous, Nachtwäsche und Accessoires.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

