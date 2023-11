Aus vier mach fünf: Der Neuburger Seniorenbeirat vergrößert sich

Weil es zahlreiche Bewerber für eine Mitgliedschaft beim Neuburger Seniorenbeirat gab, musste die Satzung nun angepasst werden.

So viele Personen hatten ihren Hut schon lange nicht mehr in den Ring geworfen, als es um eine Mitgliedschaft beim Neuburger Seniorenbeirat ging. 17 Vorschläge waren eingegangen, doch laut Sitzung darf es nur maximal 15 Mitglieder geben - inklusive des Sozialreferenten und eines Ehrenmitglieds - wodurch es nun also 13 Sitze für Mitglieder zu vergeben galt. Weil man aber ungern interessierten Bewerbern eine Abfuhr erteilen wollte, entschied sich der Stadtrat nun für eine Änderung der Satzung.

Die Loszettel lagen in der jüngsten Sitzung des Gremiums schon bereit. Zehn Mitglieder hatten bereits genug Stimmen unter den Stadträten gesammelt, um einen festen Platz im Seniorenbeirat zu erhalten. Zwei Bewerber hatten deutlich zu wenige Stimmen und waren damit bereits aus dem Rennen.

Der Neuburger Seniorenbeirat wird vom Stadtrat erweitert

So blieben also nur drei Plätze übrig, um die insgesamt 13 Sitze zu füllen, und fünf Bewerber standen noch auf der Liste. Damit alle Interessenten zum Zug kamen, entschied der Stadtrat, die Anzahl der zulässigen Mitglieder zu erhöhen. Damit dürfen sich nun Christian Braun, Hubert Hammerer, Heidrun Weickum, Klaus Müller, Loretta Speidel, Horst Winter, Wolfgang Baumann, Hans Heier, Gudrun Perzlmeier, Gerhard Weiß, Klaus Brems, Brigitte Frank, Iris Gomez, Hans-Albert Wenzel und Dieter Wilsch über einen Platz im Seniorenbeirat freuen.

