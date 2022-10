Neuburg

vor 31 Min.

Ausnahme in Bayern: Ein Jahr ohne Abitur wird es in Neuburg nicht geben

Das Abitur hat es in Neuburg jedes Jahr gegeben. Das bleibt auch so, im Gegensatz zu vielen anderen bayerischen Schulen.

Plus Ein abiturfreies Jahr steht vielen Schulen in Bayern bevor. Grund ist der Übergang vom G8 zum G9. In Neuburg ist das anders. Dort werden auch 2025 Abiturienten Prüfungen schreiben.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Das hat es in Bayerns so noch nie gegeben: ein Jahr ohne Abiturprüfung. Doch genau dieses Szenario zeichnet sich für das Jahr 2025 ab. Möglich ist das außergewöhnliche Phänomen, weil der letzte G8-Jahrgang ausläuft und das G9-System nachrückt. Dadurch entsteht eine Lücke von einem Jahr, in dem theoretisch kein Abiturjahrgang zustande kommt. Und tatsächlich wird es an einigen bayerischen Schulen kein Abitur geben. Am Neuburger Descartes-Gymnasium aber schon. Es liegt an einer frühzeitigen Sonderregelung, dass dort auch 2025 Abiturienten über den Abschlussprüfungen brüten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen