Außen günstig, innen teuer: Arbeitsgruppe arbeitet an Parkzonen in Neuburg

Wer sein Auto in Neuburg abstellen möchte, muss sich in einem recht verworrenen Netz an Tarifstrukturen zurechtfinden. Da gibt es die Tiefgaragen der Stadtwerke, die Parkflächen der Stadt, mal kostenfrei wie die Schlösslwiese, mal gebührenpflichtig wie das Parkdeck an der Luitpoldstraße. Manche Straßen stehen nur Anwohnern zur Verfügung, in anderen darf jeder Bürger sein Auto kostenlos abstellen. Das soll sich bald ändern, wenn es nach einer Arbeitsgruppe geht, die schon seit längerem an einem einheitlichen Parkkonzept für die Neuburger Innenstadt arbeitet. Die beiden Stadträte Gerhard Schoder und Florian Herold sind Mitglieder dieser Gruppe - und haben sehr ähnliche Vorstellungen davon, wie die Parksituation in Neuburg umgestaltet werden könnte.

