Außenspiegel angefahren: Unbekannter beschädigt Auto in Neuburg

Ein geparktes Auto wird in Neuburg am Spiegel beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Adlerstraße ist an einem weißen Ford Fiesta der linke Außenspiegel angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war dort am 16. Januar in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Schrannenplatz am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Als die Eigentümerin wieder zu ihrem Auto kam, war der Spiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 70 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)