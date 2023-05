Neuburg

Ausstellung im Landratsamt: Was bedeutet "Heimat" für Kinder?

Plus Mädchen und Buben der Grundschule im Englischen Garten stellen ihre Werke zum Heimatbegriff im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen aus.

Von Stefanie Winter

Was ist Heimat? Mit dieser Frage hat sich die Ethikgruppe der Klassen 4b und 4d der Grundschule im Englischen Garten mit ihrer Lehrkraft Wibke Reiter auseinandergesetzt. 16 Schülerarbeiten sind ab heute für einen Monat im Foyer des Landratsamts ausgestellt.

Grundlage des von Kreisheimatpflegerin Sabine Rademacher ins Leben gerufenen Projekts ist der Heimat-Erlebnistag am Sonntag, 21. Mai, ausgerichtet vom Heimatministerium, dem Bayerischen Landesverein für Heimat e. V. und den bayerischen Bezirken. Bei der Eröffnung der kleinen Vernissage im Foyer des Landratsamts betonte Sabine Rademacher, dass Heimat eben nicht nur ein Ort, sondern vor allem ein Gefühl im Kopf sei, dass Heimat Erinnerung an bestimmte Erlebnisse, Gerüche, Gerichte oder Menschen sein könnte. Landrat Peter von der Grün fragte in seiner Eröffnungsansprache bei den Schülern nach, was Heimat für sie sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

