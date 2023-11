Neuburg

Ausstellung im Stadtmuseum zeigt drei Krippen vor Neuburger Kulissse

Plus Peter Stowassers Krippen sind in Neuburg berühmt und bewundert. Im Stadtmuseum stellt er in einer feinen Ausstellung drei aus und erzählt deren Geschichte.

Von Andrea Hammerl

Seine Krippen haben Tiefgang, von „Seele“ spricht Peter Stowasser selbst. Und es steht immer eine Geschichte dahinter. Das gilt ganz besonders für die drei im Stadtmuseum Neuburg ausgestellten „Drei Krippen für Neuburg“. Die kleine, aber feine Ausstellung wurde am Samstagnachmittag im kleinen Kreis eröffnet und ist bis Jahresende im Weveldhaus zu sehen.

Die Heilige Familie muss im Freien ausharren, neben der Alten Hofapotheke, denn dieses Gebäudeensemble bot keinen geeigneten Platz unter Dach. Foto: Andrea Hammerl

Der ehemalige Geschäftsführer des Neuburger Modehauses Brenner und Krippenbaumeister Stowasser hat drei markante Motive der Neuburger Altstadt als Vorbild für seine detailreichen, in monatelanger liebevoller Handarbeit gebauten Krippen ausgewählt. In einem Fall mit beinahe prophetischer Gabe, denn die Grotte unterhalb des Arco-Schlösschens ist mittlerweile Geschichte – jedenfalls in der Situation, wie sie Stowasser in seiner Krippe darstellt, die damit zu einem historischen Dokument wird.

