Ausstellung in der Markthalle: Wenn Nikolaus auf Weihnachtsmann trifft

Über 250 Nikoläuse und Weihnachtsmänner lassen sich gerade in der Markthalle besichtigen. Die Adventsausstellung ist bestückt mit Leihgaben aus der Bevölkerung.

In der Neuburger Schrannenhalle trifft der Nikolaus in der Adventszeit auf den Weihnachtsmann. Die diesjährige Ausstellung widmet sich ganz den zwei sagenumwobenen Figuren, die zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit gehören. Über 250 Exponate befinden sich heuer im Obergeschoss der Markthalle. Erdacht und organisiert wurde die Ausstellung von Angelika Burghart. Bestückt wurde die Schau wieder mit Leihgaben aus der Bevölkerung.

Besucher und Besucherinnen erwartet eine überwiegend rot-weiße Sammlung: Hunderte Männchen mit Bommelmützen und runden Bäuchen auf Socken, als Spielfiguren oder aus Porzellan treffen auf den Mann mit der Mitra und dem Bischofsstab. Der Nikolaus geht der Legende nach auf den Heiligen Nikolaus von Myra zurück. Er lebte im vierten Jahrhundert im Gebiet der heutigen Türkei. Sein Gedenktag ist der 6. Dezember, der hierzulande als Nikolaustag begangen wird. Der Weihnachtsmann hingegen kommt in vielen Länder, vor allem in Großbritannien und den USA, in der Nacht auf den 25. Dezember und bringt die Geschenke. Der Weihnachtsmann ist eine Symbolfigur - und spielt in der Werbung eine bedeutende Rolle.

Der Weihnachtsmann spielt in der Werbung eine wichtige Rolle. Bekannt machte ihn besonderes der Getränkehersteller Coca-Cola. Foto: Tabea Kingdom

Nikolaus trifft Weihnachtsmann: Adventsausstellung in Neuburg

Ab 1931 setzte der Getränkehersteller Coca-Cola auf den dicken Mann mit dem weißen Bart, wie Angelika Burghart erklärt. Auch in der Süßwarenindustrie ist der Weihnachtsmann wichtiger Bestandteil des Sortiments. Den Schoko-Weihnachtsmann gibt es von zahlreichen Anbietern. All das wird beim Gang durch die Adventsausstellung deutlich. Neben den historischen Stücken finden Besucher und Besucherinnen auch in einer Vitrine selbst gehäkelter Werke von Berta Schütz aus Karlshuld. Zudem bastelten Kinder von zehn Kindergärten aus der Region Schmuck für ein Dutzend Christbäume, die in der Ausstellung zu sehen sind.

Die Adventsausstellung ist parallel zum Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz vom 30. November bis einschließlich 23. Dezember von Montag bis Mittwoch, 14 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag, 14 bis 20 Uhr, und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.