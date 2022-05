Neuburg

Ausstellung in Neuburg: Zwölf Jahre Birdland Radio Jazz Festival

Plus Im Neuburger Birdland waren sie schon alle: Große Künstler ihrer Szene, die ansonsten nur in New York oder anderen Großstädten zu hören sind. Eine Ausstellung widmet sich ihnen.

Von Reinhard Köchl

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und ein Konzert normalerweise kein Festival. Es sei denn, man verfügt über die Spontaneität und Kreativität von Manfred Rehm. Als der Neuburger „Mr. Jazz“ 2011 davon Wind bekam, dass der legendäre Pianist Cecil Taylor für ein Europa-Konzert in Warschau gastieren würde, da heckte er zusammen mit BR-Jazz-Redakteur Roland Spiegel in Windeseile einen Plan aus, um die sagenumwobene Lichtgestalt des Avantgarde-Jazz irgendwie an die Donau zu locken. Die Radiomacher wollten Taylor unbedingt aufnehmen, aber für einen „normalen“ Auftritt ließen sich sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie auch der prominente Künstler nur schwer in die „Provinz“ locken. Also bastelte Rehm einfach ein Programm um Taylor herum – und schon war das Birdland Radio Jazz Festival geboren.

