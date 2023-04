Neuburg

vor 17 Min.

Künstlerin Cornelia Sandner zeigt in Neuburg gemalte Glücksgefühle

Plus Die Künstlerin Cornelia Sandner macht ihr Gefühl von Glück mit Farbe und Pinsel auf der Leinwand sichtbar. Wie ihr das gelingt, zeigt eine Ausstellung in der Sparkasse.

Von Anna Hecker

Wenn sie ihre Bilder betrachtet, strahlt Conny Sandner ganz automatisch. Die leuchtenden Farben, die energievoll geschwungenen Linien und vor Kraft sprühenden Farbspritzer rufen in der Künstlerin sofort ein großes Glücksgefühl hervor. Nicht umsonst nennt sie eine Ausstellung, die gerade in der Sparkasse in Neuburg gezeigt wird, "Happyland". Dass sie ihr Glück heute so gut kanalisieren kann, war dabei nicht immer selbstverständlich.

Heute kann man kaum glauben, dass Sandner (35) einmal eine dunkle Zeit erlebt hat, in der, wie sie sagt, nicht alles "happy" war. Wenn sie über ihre Kunst spricht, die großformatigen bunten Bilder, aufgezogen auf Leinwände, dann spiegelt das breite Lächeln die fröhlichen Motive wider. Erzählt Sandner, wie sie sich in Fachmärkten für Künstlerbedarf Farben aussucht, Pinsel prüfend in die Hand nimmt und über den rauen Stoff von Leinwänden streicht, dann leuchten ihre Augen. Denn es sind ihre eigenen Glücksgefühle, die sie durch die Bilder sichtbar gemacht hat.

