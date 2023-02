Ausstellung: Vielschichtige Kunstwerke mitten in der Neuburger Innenstadt

Plus Unter dem Titel "Aufbruch ins Licht" zeigt der Ingolstädter Künstler Stephan Korisanski großflächige Acrylbilder im "das otto". Jedes Werk erzählt eine eigene Geschichte.

Im Neuburger Coworking Space und Begegnungsort „das otto“ hängt seit dem vergangenen Wochenende eine neue Ausstellung. Stephan Korisanski aus Ingolstadt zeigt großflächige Acrylbilder unter dem Titel „Aufbruch ins Licht“. Freunde und interessiertes Publikum begleiteten den Künstler bei seiner Vernissage, Noppo und Ben Heine unterhielten mit Jazzstandards.