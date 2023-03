Neuburg

18:30 Uhr

Ausstellungseröffnung: Welche Spuren die Römer an der Donau hinterließen

Eine Reitermaske aus dem zweiten Jahrhundert ist in der Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen.

Plus "Die Römerzeit in Neuburg" ist der Titel einer Ausstellung, die aktuell im Stadtmuseum stattfindet. Sie dokumentiert die Arbeit des Historischen Vereins.

Von Elke Böcker Artikel anhören Shape

Die Römer in Neuburg? Zwei kleine Kastelle, zwei Friedhöfe lassen sich im Stadtgebiet belegen. Doch auch heute sind ihre Spuren noch sichtbar. Schließlich liegt die Ottheinrichstadt nicht weit entfernt vom Limes, und auch in der Antike mussten die Grenzen gesichert werden. Zahlreiche, zum Teil winzige Fundstücke wurden in den vergangenen zwei Jahrhunderten geborgen, und auch der Historische Verein hat sich ihrer angenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen