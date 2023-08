Austausch mit Sète: Neuburger verbringen heiße Tage am Mittelmeer

Plus Eine Neuburger Delegation besuchte die Partnerstadt Sète. Das große Saint-Louis-Fest brodelte bei 41 Grad im Schatten. Beim Fischergasslerfest 2024 wollen Sèter „Jouteure“ antreten.

„Vive la jumelage – es lebe die Partnerschaft!“ In heißen Tagen frischte eine Neuburger Delegation am Mittelmeer die freundschaftlichen Verbindungen mit der südfranzösischen Partnerstadt Sète auf. Das funktionierte auch bei 41 Grad im Schatten und wie immer im Trubel des großen Saint-Louis-Stadtfestes mit Fischerstechen und Feuerwerk. Teil zwei folgte mit dem „fête de la Bière“, dem Bierfest vor dem „Théâtre Molière“.

Dazu fährt die Neuburger Stadtkapelle mit einem Bus nach Sète, begleitet von Anita Kerner als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins „Asan“. Das französische Gegenstück des Vereins will nach vier Jahren Pause wieder ein Bierfest am neugestalteten „Place de Stalingrad“ ausrichten. Erstmals wird kein bayerisches Bier der Juliusbrauerei ausgeschenkt, sondern das „blonde Biobier“ einer jungen Kraftbrauerei aus Béziers.