Neuburg

vor 2 Min.

Auswirkungen der Energiekrise: In Neuburg stehen die Zeichen auf Photovoltaik

In Neuburg könnten drei neue Solaranlagen entstehen, sollte der Stadtrat den Vorhaben zustimmen. Vom Bauausschuss gab es grünes Licht.

Plus Der Neuburger Bauausschuss spricht sich für drei verschiedene Projekte aus, bei denen Solarstromanlagenentstehen sollen. Vor allem ein Vorhaben am Bauhof sorgt für Begeisterung.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Die Energiekrise ist aktuell in aller Munde und auch in der jüngsten Sitzung des Neuburger Bauausschusses machte sich das Thema gleich in mehreren Punkten bemerkbar, die auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung standen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen