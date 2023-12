Auszeichnung des Ministerpräsidenten für das Neuburger Geschwader

Hohe Auszeichnung für Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten: Der stellvertretende Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders erhielt das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Auf insgesamt über 500 Tage im Auslandseinsatz kommt der stellvertretende Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, Oberstleutnant Swen Jacob. Kürzlich wurde er für diese besondere Leistung nun bei einem würdigen Empfang im Prinz-Carl-Palais in München mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet, schreibt die Bundeswehr in einer Mitteilung.

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Auslandseinsatz wurde demnach 2021 von Markus Söder ins Leben gerufen. Ihm war es ein Anliegen „ein Zeichen ehrender Anerkennung und öffentlicher Würdigung hervorragender persönlicher Verdienste im Auslandseinsatz zu setzen“. Im Falle von Oberstleutnant Jacob sind damit seine verschiedenen Einsätze mit Führungsaufgaben im Kosovo, Afghanistan, Baltikum und zuletzt als Kontingentführer Air Policing South in Rumänien zu Beginn des Ukraine-Krieges gemeint.

Geschwader in Neuburg: Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Swen Jacob

In seiner Form knüpft das Ehrenzeichen an die Tradition des Verdienstordens der Bayerischen Krone an: ein goldener Stern mit blauen Strahlen im Eichenlaubkranz und in der Mitte das bayerisch-weiße Raute-Wappen.

Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei, verlieh das sichtbare Zeichen des Dankes an insgesamt 33 Soldaten. In seiner Laudatio richtete sich der Dank nicht nur an die Soldaten, die für Bayern weltweit im Einsatz waren, sondern auch an die Angehörigen, welche die gezeigten Leistungen von zu Hause unterstützten. Ebenso wurden der Rückhalt und die Wertschätzung für jeden einzelnen Soldaten betont. Das gesamte Geschwader gratuliert dem stellvertretenden Kommodore zu dieser herausragenden Leistung und der verdienten Auszeichnung, heißt es. (AZ)

Lesen Sie dazu auch