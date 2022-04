Neuburg

20:00 Uhr

Auszeichnung für den Gasthof Neuwirt: „Ein Aushängeschild für Neuburg“

Übergabe der Slow-Food-Genussführerurkunde 2022 an den Neuburger Gasthof Neuwirt: (von links) Moni Islam (Slow Food), die Wirtsleute Anke und Karl Deiml sowie Ralph Trogus (Slow Food).

Plus Slow Food hat den Neuburger Gasthof Neuwirt erneut mit der Genussführerurkunde ausgezeichnet – als einziges Lokal im Kreis. Welche strengen Kriterien erfüllt werden mussten.

Von Andreas Zidar

Der Gasthof Neuwirt in Neuburg hat für das laufende Jahr erneut die Genussführerurkunde des Vereins Slow Food erhalten. Das Lokal in der Färberstraße ist aktuell das einzige im Kreis Neuburg-Schrobenhausen mit einer solchen Auszeichnung und eines von nur sieben Lokalen in der Region 10.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen