Neuburger Maria-Ward-Schule erhält eine Auszeichnung für ihr Engagement

Die Neuburger Maria-Ward-Realschule hat im Bereich „außerunterrichtliche Aktivitäten“ einiges zu bieten. Dafür gibt es eine Auszeichnung vom Kultusministerium.

„Wann gehen wir denn wieder in den Schulgarten?“, oder „Das hat mir jetzt echt so richtig Spaß gemacht.“ Genau solche Aussagen konnte man von den Schülerinnen und Schülern immer wieder hören, die im vergangenen Schuljahr an den Angeboten in den Bereichen Natur und Umwelt, Soziales und Kulturelles an der Maria-Ward-Realschule teilgenommen und mit ihrem Engagement das Schulleben damit aktiv mitgestaltet haben. Und die Resultate können sich sehen lassen.

Denn die Schulfamilie der Maria-Ward-Realschule wurde vom Kultusministerium für ihr Engagement im Bereich „Außerunterrichtliche Aktivitäten“ ausgezeichnet und die Urkunde wurde von Minister Michael Piazolo höchst persönlich unterzeichnet, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Als Kriterien für die Preisvergabe zählten demnach: Förderung der Schulidentität, Schülerorientierung, Nachhaltigkeit und Außenwirksamkeit.

Ganz konkret wurde an der Neuburger Realschule im Bereich Naturschutz und Umwelterziehung der Aufbau eines Schulgartens weiterverfolgt. Das bedeutete im Einzelnen: Bewirtschaftung von Beeten und Hochbeeten mit verschiedenem Gemüse, Setzen von Beerensträuchern, Unkraut jäten, Gießdienst, Ernte, Verwendung des Gemüses im Fach Ernährung und Gesundheit durch Kochen von Gerichten, Gestaltung von Outdoorspielen mit Einbeziehung der Eltern sowie Gartenprojekttage für die 5. Klassen.

Auszeichnung für die Maria-Ward-Realschule in Neuburg

Im zweiten Teilgebiet waren die 9. Klassen im Rahmen eines zweiwöchigen Compassion-Praktikums sozial engagiert. Was hier laut Schule besonders erwähnt werden sollte, ist, dass die Schülerinnen und Schüler dazu nicht nur während einer Schulwoche, sondern auch in einer Osterferienwoche in Kindergärten, Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Arztpraxen außerschulisch unterwegs waren. So hatten sie die Möglichkeit, den Berufsalltag in sozialen Berufen praktisch kennenzulernen. Der Kontakt sowie der gegenseitige Respekt zwischen Jugendlichen und älteren Menschen konnte generationenübergreifend intensiviert werden.

Und auch kulturell war eine jahrgangsstufenübergreifende Schülergruppe mit viel Freude sogar am Wochenende bei der Sache. Mit der Teilnahme am traditionellen Neuburger Schloßfest zeigten die Schülerinnen und Schüler mit der Präsentation des „Steckenreiterkampfes“, einer traditionellen Darbietung aus Musik und Tanz in historischen Gewändern, ihr Können und präsentierten die Schule mit einer äußerst positiven Außenwirkung, heißt es.

Bei der Übergabe der Urkunde an das Kollegium bedankte sich die Schulleiterin Petra Schiele mit folgenden Worten: „Vielen herzlichen Dank an alle, die sich an unserer Schule immer wieder über das normale Maß hinaus mit ihren Talenten und Fähigkeiten für unsere Schulfamilie einbringen. An dieser Urkunde kann man ganz deutlich sehen, dass sich dieses Engagement auch wirklich auszahlt.“ (AZ)