Auto am Parkplatz angefahren und davon gemacht

Auf einem Parkplatz in Neuburg wurde ein Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Tatfahrzeug.

Ein Autobesitzer bleibt wohl auf den Folgekosten eines Parkplatzremplers sitzen. Denn als er am Montagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr am Längenmühlweg 41 in Neuburg parkte, wurde sein Auto angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise. (AZ)