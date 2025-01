Auto angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang Unbekannter in der Straße „Am Graben“ einen schwarzen Audi A6 angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug dort auf dem Parkplatz im hinteren Bereich an der Mauer geparkt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 3000 Euro

Sonntagvormittag stellte der Besitzer einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)