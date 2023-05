Auto fährt in Neuburg gegen Kaserne der Bundeswehr

Ein Mann aus Manching fährt betrunken Auto. Dabei stößt er gegen ein das Einfahrtstor der Bundeswehrkaserne in Neuburg.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer ist am 30. Mai gegen 23.25 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen das Einfahrtstor der Bundeswehrkaserne in Neuburg an der Alarmstraße gefahren. Das teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete der Mann. Das Kennzeichen war jedoch bekannt.

Am Tor entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Als die Polizei die Anschrift des Fahrzeughalters in Manching überprüfte, traf sie den 36-jährigen Autofahrer an. Da dieser knapp 1,4 Promille Atemalkohol hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Auto des Manchingers wies deutliche Unfallspuren auf. Der Schaden an seinem Fahrzeug beträgt etwa 10.000 Euro.

Nachdem der Manchinger nach der Blutentnahme vor dem Krankenhaus randaliert hatte, wurde er in Gewahrsam genommen und hat den Rest der Nacht bei der Polizei Neuburg verbracht. (AZ)