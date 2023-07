Auto fängt während der Fahrt nahe Neuburg Feuer

Auf der Staatsstraße bei Neuburg hat der Wagen einer Frau während der Fahrt Feuer gefangen. Die Feuerwehr muss löschen.

Auf der Staatsstraße 2043 bei Neuburg hat am Samstagabend der Wagen einer Frau aus Kühbach Feuer gefangen und wurde ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr Neuburg war im Einsatz, um das Fahrzeug zu löschen.

Geschehen ist das alles gegen 18.15 Uhr am Samstag kurz hinter dem Kreisverkehr der Nördlichen Grünauer Straße mit der ST 2043. Wie die Polizei Neuburg nach ersten Erkenntnissen mitteilt, bemerkte die 53-Jährige auf ihrer Fahrt von mit einem weißen BMW von Neuburg in Richtung Bruck, dass sie kein Gas mehr geben kann. Kurz darauf qualmte es aus dem Motorraum.

Die Frau fuhr rechts ran, brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Als diese kurze Zeit später eintraf, rauchte es gewaltig aus dem Motorraum. Mit Spezialwerkzeug öffneten die Einsatzkräfte die Motorhaube und konnten so an die Quelle des Brandes gelangen.

Auto bei Neuburg brennt: Polizei vermutet technischen Defekt am Kühler

Wie die Polizei Neuburg vermutet, war wohl ein technischer Defekt am Kühler der Grund für den Brand gewesen.

Die Staatsstraße 2043 war kurzzeitig zunächst komplett, dann halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr regelte den Verkehr. An dem AUto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.