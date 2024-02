Auto im Neuburger Schwalbanger angefahren: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat im Neuburger Schwalbanger ein geparktes Auto angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein geparktes Auto ist zwischen Dienstag und Mittwoch am Schwalbanger in Neuburg beschädigt worden. Aufgrund des Schadensbildes an Kühlergrill und Motorhaube ist laut Polizei davon auszugehen, dass der Wagen durch ein anderes Fahrzeug angefahren wurde.

Unfallflucht im Neuburger Schwalbanger

Der Schadensverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der sich auf etwa 1200 Euro beziffert, zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)