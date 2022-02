Auto in der Grünauer Straße in Neuburg angefahren

Unbekannter fährt Auto in Neuburg an und beschädigt Außenspiegel. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstagvormittag ist in der Grünauer Straße in Neuburg ein Auto angefahren worden, das dort seitlich am Fahrbahnrand parkte. Die Polizei vermutet, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug dem parkenden VW zu nahe gekommen ist und dadurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Der Schaden wird auf circa 250 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 08431/67110 entgegen. (nr)